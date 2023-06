Burg - Was ist denn da losgewesen? An der Schulstraße in Burg bei Magdeburg ist ein Auto mit mehreren Eiern beworfen worden. Wie die Polizei informiert, hat sich der Vorfall am 23. Juni 2023 in der Zeit zwischen 4.30 und 8 Uhr ereignet.

Der 72-jährige Autobesitzer hat die Eier-Attacke zur Anzeige gebracht. Am Wagen ist auf der Motorhaube eine Delle entstanden. Hinweise an die Polizei zur Tat oder den Tätern werden unter Telefon 03921/92 00 entgegengenommen.