bei Klötze Von Hunden gebissen: Rettungshubschrauber bringt schwer verletztes Kind in Klinik

Ein neun Jahre altes Kind ist am Donnerstag in Kusey bei Klötze von zwei Hunden ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.