Kind beim Spielen von Auto überfahren und schwer verletzt

Wurzbach/dpa - In Wurzbach im Saale-Orla-Kreis ist ein siebenjähriges Kind beim Spielen auf der Straße schwer verletzt worden. Das Kind wurde am Dienstagnachmittag von einem 62-jährigen Autofahrer überfahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Laut Polizei könnte der Autofahrer das auf der Straße hockende Kind beim Abbiegen übersehen haben. Es wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.