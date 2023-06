Zwei Diebe sind am Magdeburger Hauptbahnhof aufgeflogen. Dort waren sie in einem ICE von Berlin nach Köln unterwegs - und wurden zunächst gestellt, weil sie keine Fahrkarten dabei hatten.

In einem ICE sind zwei Diebe am Hauptbahnhof Magdeburg enttarnt worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen zwei Diebe in einem ICE von Berlin nach Köln am Magdeburger Hauptbahnhof gestellt, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Zunächst habe die Deutsche Bahn die Beamten über zwei Männer ohne gültigen Fahrschein in dem Zug unterrichtet. Außerdem stellte sich vor Ort offenbar heraus, dass die beiden mutmaßlichen Schwarzfahrer im Alter von 19 und 24 Jahren auch Dinge aus dem Rucksack einer schlafenden 39-Jährigen auf der Fahrt entwenden wollten.

In der Tasche eines der Männer sollen die Polizisten außerdem eine EC-Karte gefunden haben, welche auf einen 39-Jährigen ausgestellt war. Der Mann habe das Fehlen der Karte und seiner Bauchtasche noch gar nicht bemerkt, als die Beamten einen Durchruf im Zug starteten. Die Bauchtasche konnte anschließend in einem Mülleimer einer Toilette im Zug aufgefunden werden, heißt es.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Dort stellte sich anscheinend heraus, dass sie bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren.