Erst brannten eine Waschmaschine und ein Auto in Tangerhütte - dann griff das Feuer auf mehrere Fahrzeuge im Umkreis über.

Waschmaschine und Auto geraten in Brand und lösen verheerende Kettenreaktion aus

Großfeuer in Tangerhütte

In Tangerhütte standen plötzlich eine Waschmaschine und ein Auto in Flammen.

Tangerhütte/DUR. - Am Sonntagnachmittag ist es zu einem verheerenden Brand einer Waschmaschine und eines Autos in Tangerhütte gekommen, wie die Polizei meldet. Das Feuer griff in der Folge auf dem Grundstück um sich.

Dort standen demnach in der Bismarckstraße nicht nur aus bislang ungeklärter Ursache weitere Maschinen in Flammen. Auch ein anderes Auto und ein Lkw wurden durch den Brand stark beschädigt.

Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt.