Oschersleben (vs) - Die Täter schienen hungrig gewesen zu sein, als sie in der Nacht von Dienstag (14. Dezember) zu Mittwoch in die Küche des katholischen Pfarrhauses in der Hornhäuser Straße in Oschersleben eingebrochen sind.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, haben sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt verschafft und sich dann erst einmal gestärkt und in der Küche in einem Topf Nahrung zubereitet.

Sie hinterließen die Küche in einem unordentlichen Zustand und entwendeten das Internetradio. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/7480 entgegen.