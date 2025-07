Mit Hubschrauber in Krankenhaus gebracht Ohnmacht nach Sturz: Zwei Motorradfahrer kollidierten in Kalbe

Am Sonntagvormittag ist ein 71-jähriger Motorradfahrer in Kalbe in einen anderen Motorradfahrer gefahren und verursachte dadurch einen Sturz. Der zweite Fahrer wurde ins Krankenhaus geflogen.