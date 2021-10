Zwei Kettensägen wurden in Schackensleben in der Hohen Börde von zwei Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen gestohlen.

Zu der Ausrüstung von Feuerwehrfahrzeugen gehören Kettensägen zwingend dazu, um die Rettungsfunktion übernehmen zu können. Doch darauf hatten es Diebe in Schackensleben in der Hohen Börde abgesehen. Symbolfoto:

Schackensleben/Hohe Börde (vs) - Zwei Kettensägen haben Einbrecher in der Nacht zum Sonnabend von zwei Feuerwehr-Autos gestohlen. Zuvor waren die bislang unbekannte Täter haben eine Scheibe zum Feuerwehrgerätehaus eingedrückt und stiegen in das Objekt ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatablauf machen können, sich unter der Telefonnummer 03904/478-0 bei der Polizei Haldensleben zu melden.