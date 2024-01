Ein Kind-Hörgeräteladen ist in Magdeburg um tausende Euro bestohlen worden. Wer hat die Panzerknacker gesehen?

Aus einem Safe bei einem Kind-Shop in Magdeburg haben unbekannte tausende Euro gestohlen. Symbolbild:

Magdeburg/dur. - Zu einem einem Einbruch haben sich Panzerknacker zwischen Freitag, 12. Januar, und Montag, 15. Januar, in einem Hörgeräteshop in der Halberstädter Chaussee in Magdeburg hinreißen lassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hebelten sie zunächst eine Tür auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Anschließend wurde das Kind-Geschäft mit Gewalt aufgebrochen. Dort durchsuchten die Eindringlinge ein Büro und knackten dort den Tresor. Sie entkamen mit tausenden Euro in bar und seien anschließend vom Ort des Geschehens geflüchtet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 zu melden.