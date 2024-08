In Halberstadt ist eine Frau sexuell belästigt worden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen in der Nähe schnappen.

Vorfall in Halberstadt

Eine Frau ist in Halberstadt sexuell belästigt worden.

Halberstadt. - Am Dienstag hat sich gegen 21.05 Uhr in einem Halberstädter Einkaufsmarkt in der Klusstraße ein sexueller Übergriff ereignet.

Laut Polizei berührte ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger beim Verlassen des Marktes eine 20 Jahre alte Frau unsittlich.

Diese habe daraufhin die Polizei alarmiert. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen demnach in der Nähe schnappen. Der Mann habe augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,72 Promille, heißt es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Tatverdächtige wieder entlassen worden.

Eine etwa 40 Jahre alte Frau habe sich mit einem Kind am Tatort aufgehalten. Die Polizei im Harz bittet diese Zeugin, sich unter der Telefonnummer 03941/674293 zu melden.