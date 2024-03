Als einem Skoda-Fahrer in Halberstadt an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen wurde, krachte es. Der 50-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich dabei verletzt.

Halberstadt/DUR. - Am Montag, dem 11. März, ereignete sich laut Polizei gegen 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde an der Kreuzung Am Sülzegraben / Im Sülzeteiche eine Person schwer verletzt, erklärten die Beamten.

Bei dem Unfall soll ein 39-jähriger Audifahrer einem Skoda die Vorfahrt genommen haben, so hieß es. Beide Fahrzeuge kollidierten dadurch laut Polizei im Kreuzungsbereich. Wie berichtet wurde, verletzte sich der 50-jährige Fahrer des Skoda dabei schwer.

An beiden Autos entstand laut Bericht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Rettungskräfte mussten den 50-jährigen Mann in ein Krankenhaus bringen, gab die Polizei bekannt.