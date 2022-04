Eine Explosion hat sich am frühen Sonntagmorgen in einem Keller in Trautenstein ereignet. Was genau die Havarie ausgelöst hat, ist derzeit noch offen.

In einem Haus an der Hasselfelder Straße in Trautenstein, gleich hinter dem Feuerwehrgerätehaus, hat sich frühen Sonntagmorgen eine Explosion ereignet. Verantwortlich dafür war eine bisher unbekannte Substanz im Keller.

Trautenstein - Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und anderen Einsatzkräften ist am Sonntagmorgen nach Trautenstein ausgerückt. Grund dafür war eine Explosion im Keller eines Wohnhauses, teilen Feuerwehr und Polizei mit. Ein lauter Knall im Keller hat den Bewohner eines Hauses in der Hasselfelder Straße in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen. Auffällig außerdem: „Es kam zu einer erheblichen Geruchsbelästigung“, erklärte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse vor Ort in einer Pressekonferenz.