Goldbarren für Kaution: Seniorin wird mehrere Male um Geld betrogen

Eine Seniorin in Sachsen wurde gleich dreimal von Unbekannten betrogen. Die Polizei verzeichnete innerhalb eines Tages gleich sieben weitere Versuche, Menschen am Telefon um Geld zu betrügen.

Netzschkau/dpa - Ein Unbekannter hat sich in Netzschkau (Vogtlandkreis) als Polizist ausgegeben und eine Seniorin mehrere Male um Geld betrogen. Der Täter habe der 74-Jährigen am Telefon erzählt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit einem Kind verursacht habe und sich in Untersuchungshaft befinde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Um die Haft abzuwenden, sollte die Seniorin Geld für eine Kaution bereitstellen. Die 74-Jährige übergab einem Unbekannten daraufhin am vergangenen Mittwoch einen Betrag in vierstelliger Höhe.

Einen Tag darauf erhielt die Frau abermals einen Anruf mit der Forderung nach einer höheren Kaution. Die Seniorin überreichte dem Mann erneut Geld. Der Täter gab sich damit nicht zufrieden, woraufhin die 74-Jährige ihm am selben Tag noch einen Goldbarren übergab. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei verzeichnete allein am Dienstag sieben weitere Versuche, Menschen am Telefon um Geld zu betrügen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie keine Kautionszahlungen am Telefon einfordere und dass Betroffene keine Auskunft über ihre finanzielle Situation geben sollten.