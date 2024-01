Eisglätte hat am Dienstagmorgen die Straßen in Sachsen-Anhalt im Griff. Aus gleich mehreren Bereichen des Landes wurden querstehende Fahrzeuge gemeldet.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Eisglätte hat die Straßen in Sachsen-Anhalt fest im Griff. Dies geht aus mehreren Meldungen der Polizei hervor.

Demnach gilt zwar für das gesamte Bundesland eine Glättewarnung. Doch ein paar Straßen sind derzeit besonders stark betroffen. So blockierte am frühen Dienstagmorgen ein querstehender Lkw auf der Autobahn A9 von Halle in Richtung Berlin in Höhe von Köselitz die Ausfahrt. Dort sei kein Winterdienst im Einsatz, heißt es.

Wegen der versperrten Ausfahrt bei Köselitz hat sich ein langer Stau auf der A9 gebildet. Der rechte und mittlere Fahrstreifen sind blockiert.

Auf der Bundesstraße B107 von Genthin in Richtung Bad Düben kommt es zwischen dem Abzweig nach Jeserig und Fläming und dem Abzweig nach Buko in beiden Richtungen zu Stau wegen Straßenglätte.

Probleme auf vielen Straßen durch Glätte - Lkw stehen quer

Auch auf der Bundesstraße B246A wird zwischen Remkersleben und Seehausen eine besondere Gefahr durch Straßenglätte gemeldet. Dort kam es bislang nicht zu Unfällen, doch es sei äußerste Vorsicht geboten.

Besonders schlimm hat es offenbar in der Nacht zum Dienstag die Landstraße L25 zwischen Flechtingen und Ivenrode getroffen. Dort stehen gleich drei Sattelzüge quer.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Mehr Schnee und Glätte erwartet

Bis zum Vormittag schneit es zwischen Altmark, Börde und Anhalt teils kräftig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Gebietsweise kann es durch den Schnee glatt werden. Später schneit es weniger. Die Temperaturen liegen bei null bis zwei Grad, im Harz bei minus vier bis null Grad.

Nachts bleibt es trocken, es kann laut DWD-Prognosen aber trotzdem glatt werden bei minus drei bis minus sechs, im Harz bis minus acht Grad. Am Mittwochmittag ziehen erneut Schneefälle auf, im Burgenlandkreis gibt es laut Wetterdienst kurzzeitig gefrierenden Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis zwei, im Harz bei minus vier bis null Grad.

In der Nacht schneit es außer in der nördlichen Altmark im ganzen Land bei minus zwei bis minus fünf Grad. Am Donnerstag fällt vor allem in der Südhälfte von Sachsen-Anhalt Schnee, der im Tagesverlauf nachlässt. Die Temperaturen erreichen minus drei bis plus ein Grad.