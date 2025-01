Ein 17 Jahre alter Lieferjunge ist von einem Gleichaltrigen in der Bernburger Straße in Köthen heftig bedrängt und attackiert worden.

Gewaltexzess in Köthen: 17-Jähriger will Lieferjungen eine Treppe hinunterstoßen

Köthen. - Ein 17 jahre alter Mitarbeiter eines Lieferdienstes ist am Montagnachmittag in Köthen ausgeraubt worden, wie die Polizei meldet.

Der Junge sei wegen der Auslieferung einer Essens-Bestellung zu einem Wohnheim in der Bernburger Straße gefahren, als der Jugendliche von einem jungen Mann bedrängt wurde. Der Angreifer habe versucht, den Lieferanten am Klingeln und Betreten des Hauses zu hindern, heißt es. Außerdem sei Bargeld verlangt worden.

Als der 17-Jährige sich geweigert habe, sei es im Hausflur schließlich zur Rangelei gekommen. Dabei habe der Angreifer erfolglos versucht, den Jungen eine Treppe hinunterzustoßen. Allerdings habe der Lieferant Hunderte Euro aus seiner Geldbörse an den Täter verloren. Der sei anschließend vom Tatort getürmt.

Der junge Mann habe im Nachhinein von der Polizei ermittelt und an seiner Anschrift in der Anhaltinischen Straße in Köthen festgenommen werden können, so die Beamten weiter. Gegen den ebenfalls 17 Jahre alten Angreifer sei mittlerweile ein Untersuchungshaftbefehl gestellt worden. Er kam in ein Jugendgefängnis.