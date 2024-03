Falschfahrer am Magdeburger Ring unterwegs: Verkehr auf B81 gestoppt

Ein Geisterfahrer hat den Verkehr auf der B81 in Magdeburg gestoppt und einen Unfall verursacht.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Unfall mit einem Geisterfahrer ist es am Freitagmittag auf der Bundesstraße 81 in Höhe der Salbker Chaussee in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 73 Jahre alter Autofahrer auf der B81 unterwegs, als er in Höhe der Salbker Chaussee die Ausfahrt nutzen wollte. Dort soll er trotz Bremsung mit einem 85 Jahre alter Fahrer kollidiert sein, der ihm entgegen der Fahrtrichtung entgegengekommen sei, so die Beamten weiter.

Geisterfahrer in Magdeburg: Hoher Schaden und Führerschein weg

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden gehe jedoch in die Zehntausende, heißt es.

Die Abfahrt habe während des Polizeieinsatzes für eine Stunde gesperrt werden müssen. Der Führerschein des Geisterfahrers sei noch vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.