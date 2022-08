Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Lohne: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Lohne/dpa - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Lohne (Altmarkkreis Salzwedel) ist ein 43-jähriger Fahrer ums Leben gekommen. Der 27-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Stendal am Sonntag mitteilte. Beide Männer wurden nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der 43-Jährige starb dann dort.

Die Autos waren am Samstagnachmittag in einer Kurve frontal zusammengeprallt - zwischen dem zu Arendsee gehörenden Lohne und Heiligenfelde (Kreis Stendal). Die Ursache war noch unklar.