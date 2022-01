Freiberg: Frau stirbt bei Brand an Neujahr in ihrer Wohnung

Freiberg/dpa - Eine Seniorin ist bei einem Wohnungsbrand in Freiberg an Neujahr gestorben. Aus noch ungeklärter Ursache war am Samstagnachmittag ein Feuer in der Wohnung ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten Rauch aus einem Wohnungsfenster entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Sie fanden die 83 Jahre alte leblose Mieterin, bei der Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben.

Der Brand wurde den Angaben zufolge schnell gelöscht, weitere Hausbewohner wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt. Insbesondere die Brandursache und die Todesumstände sollen geklärt werden.