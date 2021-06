Flucht aus Psychiatrie misslingt - Mann stürzt aus 13 Metern ab

Nordhausen - Bei dem Versuch aus der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses auszubrechen und sich vom Haus abzuseilen ist ein Patient aus 13 Metern in die Tiefe gefallen und hat sich dabei lebensbedrohlich verletzt. Wegen der abgebrochenen Führungsschiene eines Fenster-Rollos stürzte der 24-Jährige am Mittwochabend von der Fassade des Gebäudes in Nordhausen (Landkreis Nordhausen) nach unten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann musste im Krankenhaus notoperiert werden. Laut Polizei war sein Zustand am Donnerstagmorgen stabil. (dpa)