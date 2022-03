Feuerwehr entdeckt Leiche nach Wohnhausbrand in Bautzen

Nach Angaben der Polizei seien zwei Menschen an der Adresse in Großdubrau gemeldet.

Großdubrau/dpa - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Bautzen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe die leblose Person am Mittwochabend in Großdubrau im Ortsteil Crosta beim Betreten des Hauses entdeckt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Sowohl die Brandursache als auch die Identität der gestorbenen Person waren zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei seien zwei Menschen an der Adresse gemeldet. Eine zweite Person sei jedoch nicht vor Ort gewesen.