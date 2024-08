Ein Motorboot in Tangermünde ist in Brand geraten und explodiert. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Motorboot explodiert in Industriestraße: Zwei Personen schwer verletzt

Feuer in Tangermünde

Ein Motorboot ist in Tangermünde explodiert.

Tangermünde. - In Tangermünde ist am Montag gegen 21 Uhr in der Industriestraße ein Motorboot explodiert.

Dieses fing daraufhin Feuer, so die Polizei. Zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt der Explosion an Bord befunden hatten, zogen sich laut Polizei schwere Verletzungen zu und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr dauerten bis 23 Uhr an, heißt es. Die Brandermittlungen seien aufgenommen worden.