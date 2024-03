In Pretzier ist es laut Polizei zu einem Brand gekommen. Das Feuer ist nach Angaben von Bewohnern in der Toilette entfacht.

Brand nahe Salzwedel: 15.000 Euro Schaden - Feuer soll in Toilette ausgebrochen sein

Feuer in Pretzier

Pretzier/DUR. - Am Dienstagabend gegen 21.05 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Badezimmerbrand in Pretzier (Altmarkkreis Salzwedel) in der Ringstraße gerufen worden.

Die 42- und 43-jährigen Bewohner sind laut Polizei dabei nicht verletzt worden und gaben demnach an, dass das Feuer von der Toilette ausgegangen sei.

Neun Kameraden der Feuerwehr haben laut Polizei den Brand gelöscht. Der Schaden werde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.