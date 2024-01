Auf dem Gelände einer Tankstelle in Magdeburg ist es zu einem Pkw-Brand gekommen. Die Hallische Straße musste gesperrt werden.

Auto bei Tankstelle in Flammen - Straßensperrung

Feuer in Magdeburg

In Magdeburg hat ein Auto auf dem Gelände einer Tankstelle Feuer gefangen.

Magdeburg/DUR. - Ein Autobrand hat sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Hallischen Straße ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 38-jähriger Auto-Fahrer auf das Tankstellengelände und stellte plötzlich eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum fest, so die Polizei. Daraufhin stellte er sein Auto mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Tanksäulen am Rande des Geländes ab, das Auto brannte jedoch in der Folge vollständig aus.

Die Polizei sperrte die Hallische Straße aus beiden Richtungen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Offenbar lag ein technischer Defekt am Auto vor, der den Brand verursacht hatte. Gegen 16 Uhr wurde laut Polizei die Straßensperrung wieder aufgehoben.