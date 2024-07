In Derenburg im Harz ist ein Lkw in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

80.000 Euro Schaden bei Lkw-Brand in Derenburg: War es Brandstiftung?

Brandstiftung im Harz? Ein Lkw hat in Derenburg gebrannt.

Derenburg/DUR. - Am Donnerstag ist es gegen 23.40 Uhr zu einem Lkw-Brand in der Schloßstraße in Derenburg im Harz gekommen.

Laut Polizei bemerkten Zeugen das brennende Fahrzeug und verständigten die Feuerwehr. Das Feuer habe insbesondere die Ladefläche des Fahrzeuges zerstört, so die Polizei. Es sei ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brandort sei beschlagnahmt worden, so die Polizei. Sie leitete Ermittlungen zur Brandursache sowie ein Verfahren wegen Brandstiftung ein.

Hinweise zum Brand und/oder zu tatverdächtigen Personen erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293.