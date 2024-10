In Halberstadt hat am Montag ein Auto gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen.

Halberstadt. - Am Montag ist ein Auto gegen 20.10 Uhr in der Franziskanerstraße in Halberstadt in Flammen aufgegangen.

Laut Polizei wurde das Auto von der Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Ermittlungen gehe man von Brandstiftung aus. Der Schaden werde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.