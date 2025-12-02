In einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in Schönebeck hat es ein Feuer gegeben. Die Bewohner durften zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Schönebeck. – In einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Jugend in Schönebeck ist am Montagabend gegen 17.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge stieg starker Rauch aus dem Hauseingang. Das Feuer sei im Keller ausgebrochen und durch die Feuerwehr gelöscht worden.

Brand in Schönebeck: Hauseingang für 24 Stunden gesperrt

Nach den Löscharbeiten seien die CO2-Werte im Hausflur noch sehr hoch gewesen. Trotz Durchlüftung seien die Werte nicht schnell genug abgesunken. Daher sei der Hauseingang für 24 Stunden gesperrt worden.

Der Bereitschaftsdienst der Stadt Schönebeck habe sich um die Unterbringung der betroffenen Bewohner gekümmert. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Schönebeck Salzelmen gebracht, so die Polizei weiter.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von 75.000 Euro geschätzt.