Fahrer von Ministerpräsident Ramelow bei Auseinandersetzung in Erfurt verletzt

Erfurt/dpa - Der Fahrer des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) ist bei einer Auseinandersetzung in Erfurt leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstag in der Erfurter Altstadt zu dem Vorfall, als sich Ramelow bei einer Veranstaltung aufhielt.

Bei der Auseinandersetzung zwischen einem 57-Jährigen und dem 52 Jahre alten Fahrer sei auch das Auto des Ministerpräsidenten beschädigt worden. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittele wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Mit Hinweis auf die Ermittlungen wurden keine weiteren Details genannt.