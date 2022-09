Zwei kleine Mädchen sind am Montag in Sachsen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Kinder in ein Krankenhaus.

Neukirch/Lausitz/dpa - Zwei kleine Kinder sind am Montagabend in Neukirch/Lausitz (Landkreis Bautzen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer habe die Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren beim Abbiegen in eine Nebenstraße offenbar übersehen, teilte die Polizei mit. Die Kinder kamen demnach in ein Krankenhaus, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.