Schönebeck/DUR. - Ein 60 Jahre alter Mann wird in Schönebeck vermisst, wie aus einer Fahnungsmeldung der Polizei hervorgeht.

Demnach wurde Ramon R. zuletzt am frühen Dienstagnachmittag an seiner Wohnanschrift in Schönebeck gesehen. Da der Vermisste Diabetiker ist, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet und Gedanken zur Eigengefährdung geäußert hat, sei nicht auszuschließen, dass der Vermisste sich in einer lebensbedrohlichen Lage befinde.

So sieht Ramon R. aus:

Wer hat Ramon R. aus Schönebeck gesehen? Foto: Polizei

So wird der Vermisste beschrieben:

1,83 cm groß

ca. 110 Kilogramm schwer

kräftige Statur

Halbglatze

graue Haare

blaue Augen

Schnauzbart

Brille

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Ramon R. machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Salzlandkreis unter der Rufnummer 03471/3790 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.