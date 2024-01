Stendal/DUR. - In der Stendaler Dr.-Kurt-Schumacher-Straße ist es am Dienstag, 19. September, gegen 21.10 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Dabei wurde ein 59-jähriger Mann in der Sparkasse am Altmarkforum ausgeraubt.

Durch ein augenscheinlich jugendliches Mädchen wurde dem Mann Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich entwendet. Ebenso versuchte die Täterin das Handy des 59-Jährigen zu klauen. Hier kamen jedoch vier bis fünf Männer hinzu und forderten die Frau auf, das Handy zurückzugeben, was sie tat. Daraufhin verschwanden die Männer als auch die Täterin.

Personen, welche Hinweise zu der bislang unbekannten Täterin auf ihrem Fluchtfahrrad, den Zeugen oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03931 6850 im Polizeirevier Stendal zu melden.