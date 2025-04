Explosion in Wohnung in Stendal! Zwei Kinder verletzt - E-Scooter-Akku detoniert

Ein E-Scooter hat eine Wohnung in Stendal in Flammen aufgehen lassen.

Uchtspringe - Ein explodierter Akku eines E-Scooters hat am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus im Stendaler Ortsteil Uchtspringe einen Wohnungsbrand ausgelöst.

Insgesamt mussten am Mittwochabend 20 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Kinder wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge hatte ein 34-Jähriger in seiner Wohnung die Batterie seines Rollers an das Ladegerät angeschlossen.

Die betroffene Wohnung sei beschlagnahmt und versiegelt worden, hieß es weiter. Alle Mieter konnten nach Ende der Löscharbeiten wieder in das Haus zurückkehren, nur die vier Bewohner der Brandwohnung nicht. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.