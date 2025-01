Explosion in Burg Dritter Snackautomat im Jerichower Land gesprengt: Treibt Serientäter sein Unwesen?

In Burg ist in der Nacht zu Montag ein Snackautomat gesprengt worden. Nachdem es bereits Vorfälle in Gommern und Parey gab, schließt die Polizei im Jerichower Land nicht aus, dass ein und derselbe Täter verantwortlich ist.