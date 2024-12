Im Salzlandkreis sind in den vergangenen Tagen mehrere Automaten gesprengt worden. In Calbe schreckte ein lauter Knall die Anwohner mitten in der Nacht zu Freitag auf.

Calbe/Kleinmühlingen. - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag mehrere Automaten im Salzlandkreis gesprengt. Dies teilt die Polizei mit.

Laut den Angaben wurden am Freitag zwei Snackautomaten in der Bernburger Straße in Calbe mit unbekannten Sprengmitteln beschädigt. Durch die Explosion sei zudem auch eine naheliegende Schaufensterscheibe zerstört worden, so die Polizei. Abgesprengte Teile der Automaten trafen außerdem zwei Fahrzeuge.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter vermutlich gegen 1.34 Uhr an den Automaten zugange. Zu diesem Zeitpunkt hörten Zeugen einen lauten Knall. Die Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Allerdings war dies nicht der einzige Fall im Salzlandkreis, bei dem Unbekannte in den vergangenen Tagen versuchten, einen Automaten zu sprengen.

Bereits am Donnerstagabend wurde laut der Polizei ein Zigarettenautomat in Kleinmühlingen gesprengt. Die Täter nahmen die Geldkassette mit. Auch hier gibt es noch keine Angaben zur Schadenshöhe.