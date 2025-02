15.000 Euro Schaden sind durch eine Automatensprengung in Haldensleben entstanden. Die Täter konnten noch nicht geschnappt werden.

Lauter Knall durch Automatensprengung in der Börde: 15.000 Euro Schaden

Explosion in Haldensleben

Ein Snackautomat ist in Haldensleben gesprengt worden.

Haldensleben. - In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte einen Snackautomaten in der Neuhaldensleber Straße in Haldensleben gesprengt.

Laut Polizei wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall auf die Sprengung aufmerksam und verständigte kurz nach Mitternacht die Beamten. Die Feuerwehr sei ebenfalls zum Einsatz gekommen, Löscharbeiten seien allerdings nicht erforderlich gewesen.

In Haldensleben ist ein Snackautomat gesprengt worden. Foto: Polizei

Der Automat sei vollständig zerstört worden. Den Angaben nach ist es bisher noch unbekannt, wodurch die Explosion ausgelöst wurde. Der Schaden werde auf einen Betrag in Höhe von rund 15.000 Euro geschätzt.

Zudem sei es zu Beschädigungen an den Fenstern und Fassaden angrenzender Einkaufsgeschäfte gekommen. Der oder die Täter seien in der Nähe trotz Fahndungsmaßnahmen nicht geschnappt worden.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter Tel. 03904/478-0 oder über das E-Revier zu melden.