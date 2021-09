Enkelin soll eigene Großmutter in Zwickauer Pflegeheim getötet haben

Zwickau/DUR - In Zwickau soll eine 31-jährige Frau am vergangenen Sonntag, den 12. September 2021, ihre eigene Großmutter getötet haben. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, habe sich die Tatverdächtige am Vormittag selbst auf dem Präsidium in Zwickau gemeldet.

Die Leiche der 81-jährigen Frau sei in einem Seniorenheim gefunden und inzwischen obduziert worden. Zur Todesursache und zum Motiv der Tatverdächtigen konnten die Beamten bislang keine Angaben machen. Die 31-Jährige soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.