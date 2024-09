Rettungskräfte im Einsatz Vorsicht, Unfall mit Verletzten auf B246a bei Wanzleben! Vollsperrung eingerichtet

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es auf der B246a bei Wanzleben in der Börde gekommen. An der Unfallstelle ist die Fahrbahn in beiden Richtungen voll gesperrt.