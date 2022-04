Eine Million Euro Schaden: Werkhalle im Kyffhäuserkreis durch Feuer beschädigt

Im thüringischen Oldisleben brannte am Donnerstagabend eine Werkhalle. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Oldisleben/dpa - Beim Brand einer Werkhalle in Oldisleben (Kyffhäuserkreis) ist ein Sachschaden von 1 000 000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren in der Halle hochwertige Maschinen gelagert, die durch das Feuer am Donnerstagabend beschädigt wurden.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen ist die Brandursache noch unklar. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.