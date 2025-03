Am Wochenende sind Unbekannte in ein Haus in Gerwisch eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Unbekannte sind in ein Haus in Gerwisch eingebrochen.

Gerwisch. - Unbekannte sind am Wochenende in ein Haus in Gerwisch (Landkreis Jerichower Land) eingebrochen, wie die Polizei meldet. Laut einer Mitteilung schlugen die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag im Siedlungsweg zu.

Die Einbrecher haben sich demnach über die Terrasse Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft, heißt es weiter. Dort seien sämtliche Räume durchsucht worden. Es seien Bargeld, Schmuck und ein Tablet gestohlen worden.

Die Beute hätten die Täter vermutlich in ebenso gestohlenen Reisetaschen transportiert. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Personen, die Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03921/9200 bei der Polizei zu melden.