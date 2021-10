Großheringen/dpa - Bei einem Einbruch auf dem Bahngelände in Großheringen (Landkreis Weimarer Land) sind Rüttelplatten im Wert von etwa 50.000 Euro gestohlen worden. Die Einbrecher brachen in der Nacht zum Dienstag zwei Container auf, in denen sie ihr Beutegut fanden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Es gibt derzeit noch keine Tatverdächtigen. Die Bundespolizei ermittelt.