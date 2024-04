In Magdeburg sind reihenweise Kleintransporter Dieben zum Opfer gefallen. Nun sucht die Polizei nach den Übeltätern.

Diebstahl in Magdeburg

Mehrere Kleintransporter sind in Magdeburg aufgebrochen und durchwühlt worden.

Magdeburg/DUR. - In Magdeburg sind in der Nacht zum Samstag, 20. April, reihenweise Kleintransporter in den Stadtteilen Ottersleben, Stadtfeld und Sudenburg aufgebrochen worden. Dies meldet die Polizei.

Demnach wurden mindestens sieben Kleintransporter verschiedener Hersteller und Eigentümer gewaltsam geöffnet. Aus den Transportern wurden überwiegend Elektrowerkzeuge geklaut.

Die Polizei bittet nun unter der Rufnummer 0391/5463295 um Hinweise aus der Bevölkerung zu den Taten oder den Tätern.