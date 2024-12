Ein Mann hat Waren im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Drogerie in Staßfurt geklaut. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Diebstahl in Staßfurt

Staßfurt. - Die Polizei im Salzlandkreis ist auf der Suche nach einem Mann, der am 5. August gegen 14.45 Uhr Waren im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Drogerie in der Steinstraße in Staßfurt entwendet hat.

Wer kennt diesen Mann? Fotot: Polizei

Laut Polizei nahm er die Waren aus dem Regal, verstaute sie in einem Rucksack und verließ anschließend den Laden. Er wurde bei der Tat aber von Überwachungskameras gefilmt.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.