Eine 87 Jahre alte Seniorin wurde am Freitag von zwei unbekannten Tätern in Halberstadt überfallen. Diese entrissen der Frau gewaltsam ihre Handtasche und flüchteten anschließend. So sollen die Täter aussehen.

Am Freitag wurde eine 87 Jahre alte Frau Opfer eines Überfalls in Halberstadt.

Halberstadt. - Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag eine 87 Jahre alte Frau in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Halberstadt ausgeraubt. Laut Polizei befand sich die Seniorin auf Höhe der Hausnummer 10, als sie von den beiden Tätern am Unterarm festgehalten wurde.

Die Männer griffen nach der Handtasche, welche über dem Handgriff des Rollators hing, und flüchteten in Richtung Thomas-Müntzer-Straße und Bismarckstraße, heißt es weiter.

Überfall in Halberstadt: Seniorin werden 300 Euro gestohlen

Die Frau sei unverletzt geblieben. In der Handtasche habe sich die Geldbörse der 87-Jährigen befunden. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf circa 300 Euro beziffert.

Die Frau beschreibt die beiden Täter wie folgt:

1. Täter

16 bis 18 Jahre

1,65 Meter groß

normale Statur

dunkle Kleidung

2. Täter

16 bis 18 Jahre

1,70 bis 1,75 Meter groß

normale Statur

dunkle Kleidung

Wer Hinweise zu den beiden Tätern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 03941/674293 beim Polizeirevier Harz zu melden.