In Magdeburg haben zwei unbekannte Täter Waren aus einer Drogerie geklaut. Der Gesamtschaden: mehr als 1.000 Euro.

Parfüm im Wert von mehr als 1.000 Euro geklaut: So sehen die Täter aus (Fotos im Artikel)

Diebstahl in Magdeburg

Ladendiebstahl in Magdeburg: Die Polizei sucht nach den Tätern.

Magdeburg/DUR. - Bereits am 15. März ist es in einer Drogerie im Breiten Weg in Magdeburg zu einem Ladendiebstahl gekommen.

Bei diesem entwendeten laut Polizei zwei bislang unbekannte Tatverdächtige mehrere Parfümflaschen mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

So sieht der erste tatverdächtige Ladendieb in Magdeburg aus. Foto: Polizei Magdeburg

Nun wird anhand von Überwachungsaufzeichnungen nach den Tatverdächtigen gefahndet.

Der zweite mutmaßliche Täter aus Magdeburg. Foto: Polizei Magdeburg

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter den Stichworten "Ladendiebstahl Drogerie" Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.