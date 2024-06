In Dedeleben in der Gemeinde Huy im Harz hat ein unbekannter Mann eine größere Geldsumme aus einem Haus entwendet.

Diebstahl in Dedeleben

Diebstahl in Dedeleben: 5.000 Euro geklaut.

Dedeleben/DUR. - Am Dienstag ist ein 76 Jahre alter Mann aus Dedeleben in seinem eigenen Haus bestohlen worden. Zuvor hatte er sich auf einer Gassirunde mit seinem Hund befunden, so die Polizei.

Während der Tour habe ein blaues Auto neben dem Mann angehalten. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer unterhielt sich demnach mit dem 76-Jährigen und bot ihm zwei Uhren als Geschenk an. Lediglich die Mehrwertsteuer sollte der Rentner bezahlen, heißt es.

Dies habe er aber abgelehnt. Im Anschluss überzeugte der Autofahrer den Mann, ihn mit seinem Hund nach Hause zu fahren. Dieses Angebot nahm der 76-Jährige laut Polizei an und ließ den Unbekannten danach in sein Haus. Kurze Zeit später fehlten 5.000 Euro aus einer Schublade.

So wird das Fahrzeug beschrieben:

blauer Ford, Typ unbekannt

Kennzeichenfragment DO-

So wird der Täter beschrieben:

40 bis 50 Jahre alt

sprach Deutsch

graue, kurze Haare

grauer Drei-Tage-Bart

dunkle Kleidung

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.