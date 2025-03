Insgesamt neun gestohlene Fahrräder konnte die Polizei in Schönebeck sichern. Wie das gelang.

Diebstahl von neun Fahrrädern - Wie die Polizei in Schönebeck die Räder gefunden hat

Schönebeck. - Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich in Schönebeck am 11. und 12. März insgesamt acht Fahrraddiebstähle. Die Tatorte waren in der Moskauer Straße, Stadionstraße, Berliner Straße und Heinrich-Rau-Straße.

Gestohlenes E-Bike mit GPS-Sensor ausgestattet

Zudem wurde ein E-Bike im Breiteweg gestohlen. Das E-Bike war mit einem GPS-Sensor versehen und der Eigentümer konnte sein Rad am Mittwochmorgen in einer Garage im Garagenkomplex der Wilhelm-Hellge-Straße orten.

Die Polizei fand in dieser Garage neben dem E-Bike noch acht Fahrräder mit zum Teil aufgebrochenen Schlössern auf. Das E-Bike wurde seinem Besitzer übergeben.

Zwei der aufgefunden Räder konnten aktuellen Diebstahlhandlungen zugeordnet werden. Die entsprechenden Eigentümer wurden informiert.

Die übrigen sechs Fahrräder wurden Eigentumssicherung im Kommissariat Schönebeck abgestellt.