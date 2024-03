In Magdeburg ereignete sich ein Unfall der ungewöhnlichen Art, berichtet die Polizei.

Mann mit über zwei Promille baut kuriosen Unfall in Magdeburg: Schaden hohe fünfstellige Summe

Crash in der Fröbelstraße

In der Magdeburger Fröbelstraße verursachte ein alkoholisierter Mann einen Unfall, so die Polizei.

Magdeburg/DUR. - Am frühen Freitagmorgen hat sich gegen 0.45 Uhr ein Verkehrsunfall der kuriosen Art ereignet, so die Polizei Magdeburg. Ein 33-jähriger Halberstädter soll unter erheblichen Alkoholeinfluss mit seinem Auto einen Crash in Fröbelstraße, bei dem drei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden, verursacht haben.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Auto quer zur Fahrbahn mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte und nun feststecken würde. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, bestätigten sich die Schilderungen, heißt es weiter. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, äußerte sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut den Beamten einen Wert von über zwei Promille.

Den Führerschein des 33-Jährigen sollen die Polizeibeamten gleich einbehalten haben, während ein Abschleppunternehmen mühselig versuchte, die Unfallstelle zu beräumen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. Nachdem die Polizei die Strafanzeige angefertigt hatte, durfte der 33-jährige Unfallverursacher nur noch zu Fuß den Heimweg antreten.