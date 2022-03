Burg (vs) - In der Burger Holzstraße kam es am 3. März kurz vor Mitternacht zu einem Gewaltvorfall. Durch einen Hausbewohner wurde bekannt, dass aus einer Nachbarwohnung seit 18 Uhr ruhestörender Lärm zu hören war und "die Beteiligten sich gegenseitig durch die Wohnung jagen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein polizeibekannter 41-jähriger Mann wurde alkoholisiert angetroffen. Der Mann und eine 33-jährige Frau gaben beide an, dass es zu einem lautstarken Streit gekommen war, wobei die Frau in den Bauch und zweimal ins Gesicht geschlagen wurde. Der Mann gab an, dass er von der Frau in den Hals gebissen wurde.

Von den Polizeibeamten wurden Strafanzeigen aufgenommen und der Mann der Wohnung verwiesen. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Polizeibeamten und der Mann wurde zum Polizeirevier verbracht. Im Polizeirevier wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt und dieser ergab einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille.

Es wurde eine Blutprobenentnahme beim 41-jährigen Beschuldigten durchgeführt und eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten aufgenommen, so die Beamten am Ende.