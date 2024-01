In der Burger Fruchstraße wurde eine Familie in einem Supermarkt dabei erwischt, wie sie Waren im Wert von 20 Euro stehlen wollten.

Burg/DUR. - Der Polizei in Burg ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt gemeldet worden. Eine dreiköpfige Familie war dabei beobachtet worden, wie sie Waren aus den Regalen in eine Tasche steckten.

Im Kassenbereich sollen laut Polizei nur Waren aus dem Einkaufskorb auf das Band gelegt worden sein, nicht jedoch die Artikel aus der mitgeführten Tasche. Die Familie sei vor dem Verlassen des Markes angesprochen worden und musste bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Markt bleiben.

Laut Polizei hatte die Familie versucht, Artikel im Gesamtwert von über 20 Euro zu entwendet. Diese wurden nach der polizeilichen Maßnahme wieder herausgegeben.