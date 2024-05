Brand in Staßfurt Autos brennen auf Parkplatz von Kaufland - Mann schwer verletzt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hecklinger Straße in Staßfurt sind am Mittwochnachmittag zwei Autos in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Ein Mann wurde bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, schwer verletzt.