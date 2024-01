Zu einem Brand ist es in Fleetmark in der Altmark gekommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro.

In einer Tischlerei in Fleetmark hat es laut Polizei und Feuerwehr gebrannt.

Fleetmark/DUR. - In der Kallehner Straße in Fleetmark ist es am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr zu einem folgenschweren Brand in einer Tischlerei gekommen.

Als die Polizei eintraf, waren die Feuerwehr sowie der Inhaber bereits vor Ort. Dieser schilderte, dass er im Büro einen Rauchgeruch und eine starke Rauchentwicklung festgestellt habe. Durch die 25 Kameraden der Feuerwehr, welche mit insgesamt sieben Fahrzeugen anrückte, wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht.

Nach ersten Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden soll sich auf rund 90.000 Euro belaufen, so die Polizei.